MOCHI

The favourite cat of Base Chain. Named after the CEO of Coinbase's pet cat!

नामMOCHI

रैंकNo.1334

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि937,630,000,000

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000,000

कुल आपूर्ति1,000,000,000,000

सर्कुलेशन रेट0.9376%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.000081897314862852,2024-03-26

सबसे कम कीमत0.0000014397700894,2023-12-05

पब्लिक ब्लॉकचेनBASE

परिचयThe favourite cat of Base Chain. Named after the CEO of Coinbase's pet cat!

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.