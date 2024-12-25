MOCA

$MOCA is the underlying resource that powers the Moca Network, an interoperable consumer network with a pre-existing ecosystem of 450+ companies seeded by Mocaverse and Animoca Brands. With $MOCA, users can gain access to and participate in consumer dApps in key cultural verticals like gaming, sports, music, and IP. This is enabled by Mocaverse’s interoperable infrastructure layer of Account, Identity, Points, and Reputation.

नामMOCA

रैंकNo.179

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.39%

बाज़ार में उपलब्ध राशि3,625,086,418.0825

अधिकतम आपूर्ति8,888,888,888

कुल आपूर्ति8,888,888,888

सर्कुलेशन रेट0.4078%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.4914401125466104,2024-12-25

सबसे कम कीमत0.06047180011608889,2025-06-22

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

