MILK

MilkyWay is the first and largest modular liquid staking provider. Start with One Stake. Make Infinite Impact.

नामMILK

रैंकNo.1074

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)1.54%

बाज़ार में उपलब्ध राशि302,457,263

अधिकतम आपूर्ति1,200,000,000

कुल आपूर्ति1,022,701,836

सर्कुलेशन रेट0.252%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.29167604905899525,2025-04-29

सबसे कम कीमत0.03900218524000416,2025-09-04

पब्लिक ब्लॉकचेनMILKYWAY

परिचयMilkyWay is the first and largest modular liquid staking provider. Start with One Stake. Make Infinite Impact.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.