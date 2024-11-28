MGT

Moongate is an attention asset protocol for real-world activations. It enables brands to issue smart tokens for access, rewards, and community engagement, while consumers own their engagement data as assets in their digital wallets. Through our data marketplace, users can share their data with brands to unlock rewards, redirecting ad spend from platforms like Google directly to the end user - a new model for value exchange in the attention economy.

नामMGT

रैंकNo.4261

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि0

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति1,000,000,000

सर्कुलेशन रेट0%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.09888180119667565,2024-11-28

सबसे कम कीमत0.000484494963591745,2025-09-09

पब्लिक ब्लॉकचेनBSC

क्षेत्र

सोशल मीडिया

