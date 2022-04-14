MF

MetaFighter is a skill-based P2E fighting game which captures the essence of arcade classics like Street Fighter, Mortal Kombat while delivering an in-game economy that rewards players for their gameplay.

नामMF

रैंकNo.3087

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0,00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि614 033 258,18

अधिकतम आपूर्ति1 500 000 000

कुल आपूर्ति1 500 000 000

सर्कुलेशन रेट0.4093%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.061295368195924654,2022-04-14

सबसे कम कीमत0.000033149154696201,2025-04-07

पब्लिक ब्लॉकचेनBSC

