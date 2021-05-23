METIS

Metis: A Multi-Network Ecosystem Redefining Decentralized Infrastructure. Metis is more than a Layer 2 - it is a multi-network ecosystem powered by the groundbreaking MetisSDK. Metis is building the future of decentralized infrastructure with a dual-network architecture: Andromeda for secure, general-purpose dApps and Hyperion for high-performance, AI-optimized execution. Both chains interoperate seamlessly, enabling builders to deploy scalable, efficient, and intelligent Web3 applications across sectors such as DeFi, gaming, DEPIN and AI.

नामMETIS

रैंकNo.365

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)99.30%

बाज़ार में उपलब्ध राशि6,555,834.342

अधिकतम आपूर्ति10,000,000

कुल आपूर्ति10,000,000

सर्कुलेशन रेट0.6555%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर322.9957981463216,2022-01-16

सबसे कम कीमत3.29299133,2021-05-23

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

क्षेत्र

सोशल मीडिया

Loading...