MCDULL

McDull is a meme token inspired by the popular cartoon piglet from Hong Kong, created by cartoonist Alice Mak and writer Brian Tse. He is known for his innocence and relatable, humorous adventures. Despite his many shortcomings, McDull embodies perseverance and contentment, making him a beloved figure who resonates with audiences through his heartfelt and comedic traits.

नामMCDULL

रैंकNo.755

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि7,555,555,555,554

अधिकतम आपूर्ति8,888,888,888,888

कुल आपूर्ति8,888,888,888,888

सर्कुलेशन रेट0.8499%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.000015816665141827,2025-01-18

सबसे कम कीमत0.000002415529445112,2024-10-26

पब्लिक ब्लॉकचेनSOL

परिचयMcDull is a meme token inspired by the popular cartoon piglet from Hong Kong, created by cartoonist Alice Mak and writer Brian Tse. He is known for his innocence and relatable, humorous adventures. Despite his many shortcomings, McDull embodies perseverance and contentment, making him a beloved figure who resonates with audiences through his heartfelt and comedic traits.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.