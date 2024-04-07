MAZZE

Mazze is a Layer 1 blockchain that redefines performance through its PoW-based DAG architecture, achieving 40,000 TPS and 1s finality.

अब तक का सबसे उच्च स्तर168.12075638821617,2024-04-07

सबसे कम कीमत0.000348141137470603,2025-09-01

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

परिचयMazze is a Layer 1 blockchain that redefines performance through its PoW-based DAG architecture, achieving 40,000 TPS and 1s finality.

