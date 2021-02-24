MASK

Mask Network is positioned to become the bridge that connects internet users from Web 2.0 to Web 3.0. The foundational technology of Mask Network is a peer to peer encrypted messaging application, with new functions continuously being created around this foundation.

नामMASK

रैंकNo.321

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)23.61%

बाज़ार में उपलब्ध राशि100,000,000

अधिकतम आपूर्ति100,000,000

कुल आपूर्ति100,000,000

सर्कुलेशन रेट1%

जारी करने की तारीख2021-02-24 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था0.85 USDT

अब तक का सबसे उच्च स्तर97.91962343,2021-02-24

सबसे कम कीमत0.9302019593035298,2025-04-09

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

परिचयMask Network is positioned to become the bridge that connects internet users from Web 2.0 to Web 3.0. The foundational technology of Mask Network is a peer to peer encrypted messaging application, with new functions continuously being created around this foundation.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.