MAPO

MAP Protocol is a Bitcoin layer-2 for peer-to-peer cross-chain interoperability.

नामMAPO

रैंकNo.794

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.01%

बाज़ार में उपलब्ध राशि6,028,956,156.648536

अधिकतम आपूर्ति10,000,000,000

कुल आपूर्ति9,697,223,991.055454

सर्कुलेशन रेट0.6028%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.24963369,2021-04-09

सबसे कम कीमत0.003936677633086359,2025-04-07

पब्लिक ब्लॉकचेनMAP

