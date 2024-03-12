MANTA

Manta Network is the multi-modular ecosystem for zero-knowledge (ZK) applications.

नामMANTA

रैंकNo.398

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)%3,16

बाज़ार में उपलब्ध राशि447.744.538,4649526

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति1.000.000.000

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर4.082953050622184,2024-03-12

सबसे कम कीमत0.15642983692201723,2025-06-22

पब्लिक ब्लॉकचेनMANTA

परिचयManta Network is the multi-modular ecosystem for zero-knowledge (ZK) applications.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.