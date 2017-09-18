MANA

Decentraland is a virtual reality platform powered by the Ethereum blockchain. Users can create, experience, and monetize content and applications. Land in Decentraland is permanently owned by the community, giving them full control over their creations. Users claim ownership of virtual land on a blockchain-based ledger of parcels. Landowners control what content is published to their portion of land, which is identified by a set of cartesian coordinates (x,y). Contents can range from static 3D scenes to interactive systems such as games.

नामMANA

रैंकNo.110

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर0.0001%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)2.15%

बाज़ार में उपलब्ध राशि1,969,729,010.368757

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति2,193,179,327.320146

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख2017-09-18 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था0.024 USDT

अब तक का सबसे उच्च स्तर5.902317189920042,2021-11-25

सबसे कम कीमत0.007883059792220592,2017-10-13

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.