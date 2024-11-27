MAJOR

Total Supply: 100000000 MAJOR.Major is a Play to Earn game in Telegram with a unique idea and implementation, created to increase the popularity of the TON platform and blockchain.

नामMAJOR

रैंकNo.1046

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)3.11%

बाज़ार में उपलब्ध राशि83,349,868

अधिकतम आपूर्ति99,999,999

कुल आपूर्ति99,999,999

सर्कुलेशन रेट0.8334%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर36.74652684233143,2024-11-27

सबसे कम कीमत0.09929041572096678,2025-03-11

पब्लिक ब्लॉकचेनTONCOIN

क्षेत्र

सोशल मीडिया

अस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.

Loading...