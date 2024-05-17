MAGAETH

MAGAETH is a meme coin on Ethereum.

नामMAGAETH

रैंकNo.1607

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि390,258,895,840

अधिकतम आपूर्ति420,690,000,000

कुल आपूर्ति413,340,222,368

सर्कुलेशन रेट0.9276%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.000746141342525885,2024-05-27

सबसे कम कीमत0.000007875492975983,2024-05-17

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

परिचयMAGAETH is a meme coin on Ethereum.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.