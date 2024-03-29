LYNX

Lynex stands as a groundbreaking decentralized exchange (DEX) and liquidity marketplace on the Linea blockchain. It's a hub where users and DAOs can engage in a variety of actions within our dynamic protocol ecosystem. Lynex allows for token swapping, earning $LYNX as a liquidity provider, receiving voter bribes, and influencing the direction of emissions to maximize trading revenue.

नामLYNX

रैंकNo.2600

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.78%

बाज़ार में उपलब्ध राशि29,165,560

अधिकतम आपूर्ति

कुल आपूर्ति303,516,776.5727028

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.4897940794705813,2024-03-29

सबसे कम कीमत0.009541897793770708,2025-08-15

पब्लिक ब्लॉकचेनLINEA

क्षेत्र

सोशल मीडिया

Loading...