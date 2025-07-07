LVVA

Levva is your AI-powered DeFi portfolio manager that does all the heavy lifting for you. Our AI co-pilot tailors investment strategies to your goals, securely automates yield optimization, and gives you full control over your portfolio with zero complexity. Whether you're new to DeFi or a pro, Levva makes it effortless, safe, and optimized so you can focus on what matters while your assets work for you.

नामLVVA

रैंकNo.3560

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि0

अधिकतम आपूर्ति2,000,000,000

कुल आपूर्ति1,250,000,000

सर्कुलेशन रेट0%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.007675062736687577,2025-09-04

सबसे कम कीमत0.001758171727495775,2025-07-07

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

