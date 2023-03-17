LUFFY

Luffy was founded in August 2021 with the sole purpose of building an entire ecosystem for investors and fans alike. Luffy is creating a safe and exciting space for investors and fans alike with modernized tooling, advanced DeFi platforms, education, P2E gaming, metaverse, and world-class artwork as well as to help underpaid anime and manga artists. Luffy's mission is "Becoming the leader of meme and anime tokens". Luffy is a community-driven token built on the most secure and well-established blockchain, “The Ethereum network,” allowing investors and fans to stay decentralized. "Luffy has consistently delivered on each promise since its launch. Our goal is to establish a credible token with real-world utilities. Our dedication is unmatched. We will not relinquish our efforts and continuously update our roadmap as new innovations occur." - Luffy Team

नामLUFFY

रैंकNo.7172

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि0

अधिकतम आपूर्ति100,000,000,000

कुल आपूर्ति100,000,000,000

सर्कुलेशन रेट0%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.000331926892292076,2024-12-17

सबसे कम कीमत0.00000000018032523,2023-03-17

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

