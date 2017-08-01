LRC

Loopring is a protocol for scalable, secure exchanges and payments on Ethereum using zkRollup. Loopring’s zkRollup now supports not just trading, but transfers as well.You can send ETH and ERC20 tokens instantly, for free, and with the same 100% Ethereum security guarantees.We will also launch an Ethereum smart-wallet mobile app for non-technical users to solve the user onboarding challenge soon.

नामLRC

रैंकNo.306

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)1.51%

बाज़ार में उपलब्ध राशि1,367,105,325.0232475

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति1,373,873,397.4424574

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख2017-08-01 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था0.053 USDT

अब तक का सबसे उच्च स्तर3.827154981643715,2021-11-10

सबसे कम कीमत0.019860698096,2019-12-18

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

परिचयLoopring is a protocol for scalable, secure exchanges and payments on Ethereum using zkRollup. Loopring’s zkRollup now supports not just trading, but transfers as well.You can send ETH and ERC20 tokens instantly, for free, and with the same 100% Ethereum security guarantees.We will also launch an Ethereum smart-wallet mobile app for non-technical users to solve the user onboarding challenge soon.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.