LOT

A Leaderboard for Traders. Use League of Traders one-of-a-kind Leaderboard to see which traders are making the best trades, earning the most profits, and even peek into their portfolios to learn what they did to get to the top of the Leaderboard. Collaborate with your community to become a better trader!

नामLOT

रैंकNo.1723

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)1.21%

बाज़ार में उपलब्ध राशि163,888,890

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति1,000,000,000

सर्कुलेशन रेट0.1638%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.04825600350990213,2025-06-21

सबसे कम कीमत0.015383668681937546,2025-06-20

पब्लिक ब्लॉकचेनBSC

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.