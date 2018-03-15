LOOM

Loom Network is the next-generation blockchain platform for highly scalable games and social apps. The Loom SDK makes it possible for developers to easily create and run their own large-scale DApps across high throughput DPoS sidechains, which are fully backed by the trust and security of Ethereum.

नामLOOM

रैंकNo.1898

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.02%

बाज़ार में उपलब्ध राशि1,242,920,897.5790398

अधिकतम आपूर्ति∞

कुल आपूर्ति1,300,000,000

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख2018-03-15 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था0.076 USDT

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.7744539976119995,2018-05-04

सबसे कम कीमत0.001325802388816845,2025-07-10

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

क्षेत्र

सोशल मीडिया

