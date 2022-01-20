LOOKS

LooksRare is the community-first NFT marketplace with rewards for participating.

नामLOOKS

रैंकNo.1017

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.24%

बाज़ार में उपलब्ध राशि999,941,673

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति1,000,000,000

सर्कुलेशन रेट0.9999%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर7.0726771343446515,2022-01-20

सबसे कम कीमत0.008192741667220475,2025-04-08

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

परिचयLooksRare is the community-first NFT marketplace with rewards for participating.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.