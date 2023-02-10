LOCK

Cross chain liquidity aggregator with a unique set of privacy features.

नामLOCK

रैंकNo.1033

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.02%

बाज़ार में उपलब्ध राशि90,790,012.432358

अधिकतम आपूर्ति100,000,000

कुल आपूर्ति90,790,012.432358

सर्कुलेशन रेट0.9079%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर1.2982915619561333,2024-03-05

सबसे कम कीमत0.04071961931670599,2023-02-10

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

परिचयCross chain liquidity aggregator with a unique set of privacy features.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

अस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.

LOCK/USDT
Houdini Swap
----
--
24 घंटे में उच्चतम
--
24 घंटे में न्यूनतम
--
24 घंटे में वॉल्यूम (LOCK)
--
24 घंटे में राशि (USDT)
--
LOCK/USDT
--
--
‎--
24 घंटे में उच्चतम
--
24 घंटे में न्यूनतम
--
24 घंटे में वॉल्यूम (LOCK)
--
24 घंटे में राशि (USDT)
--
