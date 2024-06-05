LOBO

Meme coin on Bitcoin. Rune #9

नामLOBO

रैंकNo.1397

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)%0,00

बाज़ार में उपलब्ध राशि17.504.255.343

अधिकतम आपूर्ति21.000.000.000

कुल आपूर्ति20.999.743.311,70405

सर्कुलेशन रेट0.8335%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.004060130399722056,2024-06-05

सबसे कम कीमत0.000120978370283507,2025-06-22

पब्लिक ब्लॉकचेनBTCRUNES

परिचयMeme coin on Bitcoin. Rune #9

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.