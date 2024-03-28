LNDX

LandX funds farmers for a share of future harvests. Financing is secured by farmland, offering investors sustainable yield from tangible assets.

नामLNDX

रैंकNo.2183

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.62%

बाज़ार में उपलब्ध राशि14,125,616.04433

अधिकतम आपूर्ति80,000,000

कुल आपूर्ति69,089,971.568438

सर्कुलेशन रेट0.1765%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर3.575063582944541,2024-03-28

सबसे कम कीमत0.05116158055352152,2025-07-21

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

परिचयLandX funds farmers for a share of future harvests. Financing is secured by farmland, offering investors sustainable yield from tangible assets.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.