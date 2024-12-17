LINGO

LINGO tokens enable users to stake or quest to earn real-life rewards at 3,000+ brands across 80 countries, including Nike, Spotify, and Starbucks. The rewards model is powered by RWA cash flows, ensuring sustainability through bear and bull markets. Additional use cases include loyalty programs, exclusive membership perks, and gamified rewards and experiences.

नामLINGO

रैंकNo.1389

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.15%

बाज़ार में उपलब्ध राशि206,339,847

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति206,339,847

सर्कुलेशन रेट0.2063%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.6091323507966424,2024-12-17

सबसे कम कीमत0.02681640770466569,2025-09-06

पब्लिक ब्लॉकचेनBASE

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.