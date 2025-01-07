LGCT

Legacy Network AG is transforming personal and professional development with its flagship product Legacy Academy, a gamified learning app that leverages blockchain-based rewards to incentivize its users.

नामLGCT

रैंकNo.235

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)4,56%

बाज़ार में उपलब्ध राशि106 139 448,5

अधिकतम आपूर्ति300 000 000

कुल आपूर्ति300 000 000

सर्कुलेशन रेट0.3537%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर2.1998545114038492,2025-04-21

सबसे कम कीमत0.7988833348798597,2025-01-07

पब्लिक ब्लॉकचेनBSC

