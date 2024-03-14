LEO

LEO is a memecoin on STX blockchain that represents Muneeb, the founder of STX's cat. No better ticker than the founder's pet, especially since Bitcoin is the cat chain.

नामLEO

रैंकNo.7848

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि0

अधिकतम आपूर्ति10,000,000,000

कुल आपूर्ति9,500,000,000

सर्कुलेशन रेट0%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.002993491589979327,2024-03-14

सबसे कम कीमत0.000090456582653514,2025-03-11

पब्लिक ब्लॉकचेनSTACKS

परिचयLEO is a memecoin on STX blockchain that represents Muneeb, the founder of STX's cat. No better ticker than the founder's pet, especially since Bitcoin is the cat chain.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.