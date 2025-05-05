LAYER

Solayer has built the largest Solana restaking platform to scale network throughput. Solayer is building a hardware-accelerated network to horizontally scale a single execution SVM machine into multi-executor clusters, connected via InfiniBand's RDMA technology for ultra-low-latency, high-speed communication. Solayer Network has shared security with Solana, leveraging restaked SOL.

नामLAYER

रैंकNo.279

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर0.0001%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)6.26%

बाज़ार में उपलब्ध राशि283,620,401.3508671

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति999,999,568.350877

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर3.3956620412069185,2025-05-05

सबसे कम कीमत0.49495142346524207,2025-09-04

पब्लिक ब्लॉकचेनSOL

क्षेत्र

सोशल मीडिया

