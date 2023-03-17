LAI

LayerAI, Yapay zeka devrimine güç veren ZK Katman-2 blok zinciridir.

नामLAI

रैंकNo.1844

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.01%

बाज़ार में उपलब्ध राशि5,499,308,275

अधिकतम आपूर्ति9,000,000,000

कुल आपूर्ति6,100,000,000

सर्कुलेशन रेट0.611%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.14707818502482023,2023-03-17

सबसे कम कीमत0.000319890251612973,2025-09-05

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

परिचयLayerAI, Yapay zeka devrimine güç veren ZK Katman-2 blok zinciridir.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

अस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.

LAI/USDT
LayerAI
----
--
24 घंटे में उच्चतम
--
24 घंटे में न्यूनतम
--
24 घंटे में वॉल्यूम (LAI)
--
24 घंटे में राशि (USDT)
--
