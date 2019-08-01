KSM

Kusama is an early, unaudited and unrefined release of Polkadot. Kusama will serve as a proving ground, allowing teams and developers to build and deploy a parachain or try out Polkadot’s governance, staking, nomination and validation functionality in a real environment.

नामKSM

रैंकNo.173

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

मार्केट शेयर0.0001%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)%89,76

बाज़ार में उपलब्ध राशि17.023.338,99292371

अधिकतम आपूर्ति∞

कुल आपूर्ति17.023.336,91122711

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख2019-08-01 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर623.75283412,2021-05-18

सबसे कम कीमत0.915787390828,2020-01-14

पब्लिक ब्लॉकचेनKSM

