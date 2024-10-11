KOMA

Koma Inu, son of Shib and protector of BNB, is a dog themed token built around community driven decentralization and charity. He’s here to make BNB great again.

नामKOMA

रैंकNo.1080

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.14%

बाज़ार में उपलब्ध राशि534,344,792.17066616

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति605,954,353.425861

सर्कुलेशन रेट0.5343%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.19515370521653203,2024-12-10

सबसे कम कीमत0.002571199651579896,2024-10-11

पब्लिक ब्लॉकचेनBSC

परिचयKoma Inu, son of Shib and protector of BNB, is a dog themed token built around community driven decentralization and charity. He’s here to make BNB great again.

Loading...