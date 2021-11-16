KOIN

Koinos is a monolithic general purpose blockchain built on a micro service architecture. Koinos smart contracts run on a third-party web assembly virtual machine and are currently targetable by multiple source languages. Koinos uses a novel consensus algorithm called, "Proof of Burn" that combines the energy efficiency of Proof of Stake with the simplicity and economics of Proof of Work along with a fee-less resource system called, "Mana", that lowers barriers to entry into crypto currency.

नामKOIN

रैंकNo.1849

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि83,257,338

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति83,257,338

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर13.931475650276944,2022-10-25

सबसे कम कीमत0,2021-11-16

पब्लिक ब्लॉकचेनKOINOS

क्षेत्र

सोशल मीडिया

