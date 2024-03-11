KNINE

K9 Finance, a Shibarium-based LSD(Liquid Staking Derivatives) platform, offers core DeFi services and acts as an official validator. Rewarding $KNINE holders with $BONE for block validation, it aims to drive DeFi adoption via the 'Roundtable of Dogs' DAO, which governs treasury and roadmap decisions.

नामKNINE

रैंकNo.2121

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि402,272,229,062

अधिकतम आपूर्ति999,589,999,999

कुल आपूर्ति999,589,999,999

सर्कुलेशन रेट0.4024%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.000354285884683723,2024-03-11

सबसे कम कीमत0.000001684705136988,2025-04-04

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

क्षेत्र

सोशल मीडिया

