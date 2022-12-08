KLEVA

Kleva AI is a DeFAI platform that empowers users to earn returns through AI Agents without requiring DeFi expertise. It enables users to leverage both tangible and intangible assets, including social influence, via autonomous financial strategies. The project’s mission is to “Kleverly Leverage Your (Invisible) Assets.

नामKLEVA

रैंकNo.1454

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि68,919,558.48180266

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति68,919,558.48180266

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.4502328591384906,2024-01-18

सबसे कम कीमत0.015292010209863226,2022-12-08

पब्लिक ब्लॉकचेनKLAY

क्षेत्र

सोशल मीडिया

