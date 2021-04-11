KDG

KingdomStarter is a decentralized fundraising platform that enables projects to raise capital on multiple chains as well as brings them exclusive support to develop through our services including community building, marketing, advisory, partnership expansion, technical service etc. It also gives investors the opportunity to get early access to top-tier projects and invest in token sales at an initial stage.

नामKDG

रैंकNo.2948

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि531,000,869

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति951,000,965

सर्कुलेशन रेट0.531%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.28055618,2021-04-11

सबसे कम कीमत0,2021-06-13

पब्लिक ब्लॉकचेनBSC

क्षेत्र

सोशल मीडिया

