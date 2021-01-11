KDA

Kadena offers the industry’s only Proof-of-Work Layer 1 blockchain that is infinitely scalable, secure, and decentralized. Its infrastructure-grade performance and impenetrable network empower users to develop high-value systems using Kadena’s security-focused smart contract language, Pact.

नामKDA

रैंकNo.322

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)1.86%

बाज़ार में उपलब्ध राशि331,056,831.32646

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति1,000,000,000

सर्कुलेशन रेट0.331%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर28.246047910135935,2021-11-11

सबसे कम कीमत0.12130507,2021-01-11

पब्लिक ब्लॉकचेनKDA

