KBBB

A satirical response to the political debate surrounding President Trump's "BIG BEAUTIFUL BILL "

नामKBBB

रैंकNo.2868

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.04%

बाज़ार में उपलब्ध राशि999,998,669

अधिकतम आपूर्ति999,998,669

कुल आपूर्ति999,998,669

सर्कुलेशन रेट1%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.06981682686058434,2025-06-06

सबसे कम कीमत0.000159572536070256,2025-09-07

पब्लिक ब्लॉकचेनSOL

परिचयA satirical response to the political debate surrounding President Trump's "BIG BEAUTIFUL BILL "

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.