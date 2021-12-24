KATA

Katana Inu is a play2earn metaverse NFT-Game in an interactive openworld - All skins and weapons are NFTs. A project that focuses on driving Gaming & NFT crypto innovation through its innovative game offerings with auto staking in in-game reward method.

नामKATA

रैंकNo.1409

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि37,298,973,925

अधिकतम आपूर्ति50,000,000,000

कुल आपूर्ति50,000,000,000

सर्कुलेशन रेट0.7459%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.00829882791721224,2021-12-24

सबसे कम कीमत0.000104374616984568,2025-07-06

पब्लिक ब्लॉकचेनBSC

