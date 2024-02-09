KARATE

Karate Combat is the only sports league founded by crypto-natives, governed and gamified by a token. $KARATE holders govern the league and earn more tokens by playing the League's new Gaming apps.

नामKARATE

रैंकNo.1330

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि66,649,473,128

अधिकतम आपूर्ति110,000,000,000

कुल आपूर्ति110,000,000,000

सर्कुलेशन रेट0.6059%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.006540469042834726,2024-02-09

सबसे कम कीमत0.000095733085493271,2025-09-08

पब्लिक ब्लॉकचेनHBAR

