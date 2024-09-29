KALIS

Kalichain is a blockchain platform that combines NFC and NFT technologies to provide secure and transparent certification of physical goods. Aimed at combating fraud and counterfeiting, Kalichain offers a unique way for consumers to verify the authenticity of products and for brands to protect their goods in the market.

नामKALIS

रैंकNo.5294

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि0

अधिकतम आपूर्ति200,000,000

कुल आपूर्ति200,000,000

सर्कुलेशन रेट0%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.13597188425580023,2024-09-29

सबसे कम कीमत0.007050002690874607,2025-08-25

पब्लिक ब्लॉकचेनNONE

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.

