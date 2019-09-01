KAIA

Kakao’s global public blockchain project Klaytn is an enterprise-grade, service-centric platform that brings user-friendly blockchain experience to millions. It combines the best features of both public blockchains (decentralized data & control, distributed governance) and private blockchains (low latency, high scalability) via an efficient 'hybrid' design. Klaytn is secured by participation from numerous highly-reputable brands around the globe, working together to create a reliable business platform atop a robust system of decentralized trust. Klaytn enables businesses and entrepreneurs today to capture value using blockchain technology. Klaytn is the future, designed by Ground X.

नामKAIA

रैंकNo.82

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर0.0002%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)1.06%

बाज़ार में उपलब्ध राशि6,115,000,177.481926

अधिकतम आपूर्ति

कुल आपूर्ति6,115,000,177.481926

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख2019-09-01 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.4150242710323301,2024-12-02

सबसे कम कीमत0.09078462555226548,2025-04-07

पब्लिक ब्लॉकचेनKLAY

क्षेत्र

सोशल मीडिया

