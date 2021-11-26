JAM

Tune.FM is a decentralized web3 music streaming platform and music NFT marketplace.

नामJAM

रैंकNo.1808

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0,00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि29 709 130 676

अधिकतम आपूर्ति92 233 720 368

कुल आपूर्ति30 000 000 000

सर्कुलेशन रेट0.3221%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.041677563419539966,2021-11-26

सबसे कम कीमत0.000034024905606913,2024-10-27

पब्लिक ब्लॉकचेनHBAR

परिचयTune.FM is a decentralized web3 music streaming platform and music NFT marketplace.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.