JAGER

नामJAGER

रैंकNo.1192

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि13,657,650,270,150,460

अधिकतम आपूर्ति14,600,000,000,000,000

कुल आपूर्ति13,657,650,270,150,460

सर्कुलेशन रेट0.9354%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.000000005091894778,2025-05-01

सबसे कम कीमत0.000000000013435127,2025-05-01

पब्लिक ब्लॉकचेनBSC

परिचय

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.

JAGER/USDT
Jager Hunter
----
--
24 घंटे में उच्चतम
--
24 घंटे में न्यूनतम
--
24 घंटे में वॉल्यूम (JAGER)
--
24 घंटे में राशि (USDT)
--
