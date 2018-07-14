IQ

The IQ token is a cryptocurrency dedicated to building a more intelligent future through artificial intelligence and blockchain technology. The IQ token powers a knowledge ecosystem including applications such as IQ.wiki, the world's largest cryptocurrency and blockchain encyclopedia. IQ.wiki integrates AI for tasks including summarizing wiki articles. IQ is a DeFi and governance token with native staking enabled through HiIQ. The token is governed by BrainDAO which also includes BrainDAO's treasury of digital assets.

नामIQ

रैंकNo.422

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.23%

बाज़ार में उपलब्ध राशि23,074,159,577.929

अधिकतम आपूर्ति60,000,000,000

कुल आपूर्ति23,074,159,577.929

सर्कुलेशन रेट0.3845%

जारी करने की तारीख2018-07-14 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.07653030008077621,2018-07-16

सबसे कम कीमत0.000624084526758,2020-03-13

पब्लिक ब्लॉकचेनEOS

Loading...