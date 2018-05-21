IOTX

IoTeX began the journey in 2017 to build the Internet of Trusted Things, where all physical and virtual “things” — humans, machines, businesses, and dApps — can efficiently exchange information and value at the global scale. Backed by a global team of research scientists and top engineers, IoTeX combines auto-scalable blockchain, trusted hardware and edge computing to realize the full potential of IoT. Some of the key innovations of IoTeX Network are: blockchain-in-blockchain architecture for heterogeneous computing, fast and robust Roll-DPoS consensus and lightweight privacy-preserving computation.

नामIOTX

रैंकNo.182

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.08%

बाज़ार में उपलब्ध राशि9,441,368,979

अधिकतम आपूर्ति10,000,000,000

कुल आपूर्ति9,441,368,983

सर्कुलेशन रेट0.9441%

जारी करने की तारीख2018-05-21 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था0.007 USDT

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.2610923318933593,2021-11-13

सबसे कम कीमत0.00123909173461,2020-03-13

पब्लिक ब्लॉकचेनIOTX

क्षेत्र

सोशल मीडिया

अस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.

Loading...