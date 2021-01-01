INV

Inverse Finance is a protocol that offers passive no-loss investment in any token by following a Dollar-Cost Averaging strategy using stablecoin yield. Starting with ETH.

नामINV

रैंकNo.636

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)35.61%

बाज़ार में उपलब्ध राशि708,066.31457717

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति719,000

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख2021-01-01 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर1788.53511267,2021-03-17

सबसे कम कीमत20.738103277153993,2024-10-11

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.

Loading...