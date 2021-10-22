INTER

$INTER is the name of the only official Inter Milan Fan Token.

नामINTER

रैंकNo.1406

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)4.83%

बाज़ार में उपलब्ध राशि10,127,991

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति19,728,000

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर14.089,2021-10-22

सबसे कम कीमत0.47268093461295757,2025-06-22

पब्लिक ब्लॉकचेनCHZ

परिचय$INTER is the name of the only official Inter Milan Fan Token.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.