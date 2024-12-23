ICPX

Icrypex Token is the utility token of ICRYPEX Exchange.

नामICPX

रैंकNo.7946

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि0

अधिकतम आपूर्ति500,000,000

कुल आपूर्ति261,015,290.49

सर्कुलेशन रेट0%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर2.0308218890089247,2024-12-23

सबसे कम कीमत0.9098292302059229,2025-08-06

पब्लिक ब्लॉकचेनAVAX_CCHAIN

परिचयIcrypex Token is the utility token of ICRYPEX Exchange.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.

MEXC, क्रिप्टो तक पहुँचने का आपका सबसे आसान तरीका है. क्रिप्टो खरीदने, उसे ट्रेड करने और कमाने के लिए दुनिया के अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज को एक्सप्लोर करें. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH सहित 3,000 ऑल्टकॉइन को ट्रेड करें.MEXC, क्रिप्टो तक पहुँचने का आपका सबसे आसान तरीका है. क्रिप्टो खरीदने, उसे ट्रेड करने और कमाने के लिए दुनिया के अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज को एक्सप्लोर करें. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH सहित 3,000 ऑल्टकॉइन को ट्रेड करें.
सर्च करें
पसंदीदा
ICPX/USDT
Icrypex Token
----
--
24 घंटे में उच्चतम
--
24 घंटे में न्यूनतम
--
24 घंटे में वॉल्यूम (ICPX)
--
24 घंटे में राशि (USDT)
--
चार्ट
जानकारी
ऑर्डर बुक
मार्केट ट्रेड
ऑर्डर बुक
मार्केट ट्रेड
ऑर्डर बुक
मार्केट ट्रेड
मार्केट ट्रेड
स्पॉट
ओपन ऑर्डर（0）
ऑर्डर हिस्ट्री
ट्रेड हिस्ट्री
ओपन पोज़ीशन (0)
MEXC, क्रिप्टो तक पहुँचने का आपका सबसे आसान तरीका है. क्रिप्टो खरीदने, उसे ट्रेड करने और कमाने के लिए दुनिया के अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज को एक्सप्लोर करें. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH सहित 3,000 ऑल्टकॉइन को ट्रेड करें.MEXC, क्रिप्टो तक पहुँचने का आपका सबसे आसान तरीका है. क्रिप्टो खरीदने, उसे ट्रेड करने और कमाने के लिए दुनिया के अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज को एक्सप्लोर करें. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH सहित 3,000 ऑल्टकॉइन को ट्रेड करें.
ICPX/USDT
--
--
‎--
24 घंटे में उच्चतम
--
24 घंटे में न्यूनतम
--
24 घंटे में वॉल्यूम (ICPX)
--
24 घंटे में राशि (USDT)
--
चार्ट
ऑर्डर बुक
मार्केट ट्रेड
जानकारी
ओपन ऑर्डर（0）
ऑर्डर हिस्ट्री
ट्रेड हिस्ट्री
ओपन पोज़ीशन (0)
Loading...