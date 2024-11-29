HYPE

Hyperliquid is a performant blockchain built with the vision of a fully onchain open financial system. Liquidity, user applications, and trading activity synergize on a unified platform that will ultimately house all of finance.

नामHYPE

रैंकNo.11

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर0.0046%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)129.67%

बाज़ार में उपलब्ध राशि333,928,180

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति999,993,930

सर्कुलेशन रेट0.3339%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर55.13101352279839,2025-09-09

सबसे कम कीमत3.2002764730895623,2024-11-29

पब्लिक ब्लॉकचेनHYPEREVM

