Hyperlane is a permissionless interoperability protocol for cross-chain communication across different blockchain environments. It enables message passing and asset transfers across different chains without relying on centralized intermediaries or requiring any permissions.

नामHYPER

रैंकNo.550

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)15.79%

बाज़ार में उपलब्ध राशि175,200,000

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति802,666,667

सर्कुलेशन रेट0.1752%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.6897741857472838,2025-07-25

सबसे कम कीमत0.08699760525884112,2025-06-22

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

